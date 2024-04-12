هكذا روج أحمد سعد لـ الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

روج المطرب أحمد سعد، لـ الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"، والتي تحمل اسم "مبروك يابن المحظوظة".

ونشر "سعد"، مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "إستنوا أغنية يا ابن المحظوظة من فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة".. بكرة الساعة ٦ على يوتيوب وكل المنصات".

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تدور أحداثه حول مهندس معماري يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته التي تلعب دورها الفنانة هنا الزاهد، ويعيشان حياة تعيسة، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب بسبب حدث ما، إلى أن يجدوا نفسهما وسط حياة هادئة وسعيدة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

ويخوض بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد ثروت، الطفل جان رامز، ومن إخراج أحمد الجندي.

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