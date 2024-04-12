أحدث ظهور لـ منة فضالي في عيد الفطر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة صيفية.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت خلالها بفستان ملون، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الحياة لن تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة ستجعلك تحب كل ما تملك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "عروسة البحر، منورة، قمراية، تجنني، ربنا يحميكي".

يذكر أن، منة فضالي شاركت بموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا " بطولة الفنان محمد عادل إمام.