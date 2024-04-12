أحدث ظهور لتامر حسني في عيد الفطر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، أحدث ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

ونشر "حسني"، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جمعة مباركة، ويوم جميل على الكل إن شاء الله، ويارب عيد سعيد على الجميع".

وانهالت عليه تعليقات متابعيه، وجاءت كالتالي: "صورتك هي عيدنا خلاص" ، "يا صباح القمر" ، "قمر ما شاء الله"، "عيد مبارك يا تيمو".

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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