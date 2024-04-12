هكذا احتفل شريف سلامة بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

احتفل الفنان شريف سلامة، بعيد ميلاد زوجته الفنانة داليا مصطفى، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر شريف، صورة تجمعهما، وعلق عليها: "كل سنة وأنتي في حياتي وحبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة". وردت عليه "داليا"، قائلة: "حبيبي أنت".

يذكر أن، شريف سلامة شارك في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل"كامل العدد + 1" بطولة دينا الشربيني، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، تميم عبده.

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