شكرا لقرائتكم خبر عن أروى تطرح أغنيتها الجديدة "من عاب ابتلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أروى أغنية جديدة بعنوان "من عاب ابتلا" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتحمل الأغنية في مضمونها الكثير من التفاصيل المشوقة، فهي ميكس خليجي عراقي من ألحان الموسيقار طلال، كلمات الشاعر أنور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصارى.

اشتهرت أروى بأداء أغنياتها بالطابع والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية، وقدمت أروى فنها بأسلوب متطور وحديث فكانت أول أغنياتها "كما الريشة" وهي أغنية سبق وغناها الفنان أبو بكر سالم وأغنية «طبول المكلا» وتسعى أروى دوما للبحث في كنوز الغناء الحضرمي لاستخراج ما يناسب لونها وجمهورها.

أروى عاشت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، واستكملت دراستها في القاهرة بالمرحلة الإعدادية والثانية وتخرجت في كلية الهندسة قسم عمارة، ومن ثم التحقت بمعهد الموسيقى العالي، ولكن رفض أهلها الدخول للمجال الفني وممارسة هوايتها، ولكن قدمت في بداية مشوارها الفني عددا من الأغاني التي تميزت بالطابع الخليجي واليمني، وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري عام 2011 ورزقت منه بفتاة تدعى نورة.