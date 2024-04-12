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دنيا عبد العزيز فى ذكرى وفاة والدتها: اتحرمت من الحضن اللى بيداوى أى وجع

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على إحياء الذكرى السنوية لوفاة والدتها جودى الحسينى، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهى صغيرة برفقة والدتها.

وعلقت الفنانة دنيا عبد العزيز على الصورة: "مثل اليوم الساعة الثالثة عصرا اتحرمت من أهم وأغلى وأكبر وأعظم نعمة.. زي النهاردة اتحرمت من الحضن اللي بيداوي أي وجع، الذكرى السنوية لحبيبة العمر أمي، ادعوا لها بالرحمة".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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