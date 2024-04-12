شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز فى ذكرى وفاة والدتها: اتحرمت من الحضن اللى بيداوى أى وجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على إحياء الذكرى السنوية لوفاة والدتها جودى الحسينى، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهى صغيرة برفقة والدتها.

وعلقت الفنانة دنيا عبد العزيز على الصورة: "مثل اليوم الساعة الثالثة عصرا اتحرمت من أهم وأغلى وأكبر وأعظم نعمة.. زي النهاردة اتحرمت من الحضن اللي بيداوي أي وجع، الذكرى السنوية لحبيبة العمر أمي، ادعوا لها بالرحمة".