شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تسترجع ذكريات مسرحية شارع محمد على بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة شريهان ذكرياتها فى مسرحية شارع محمد على بكلمات مؤثرة لكل نجم شاركها فى المسرحية، وذلك من خلال نشرها مقاطع من المسرحية عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام بكلمة لكل واحد.

وقالت: "في قلبى وحيد سيف والمنتصر بالله وسهير البارونى، وتوأم روحى وعمرى وصديقى وزميلى وأخى وحبيبى حى يرزق فى قلبى إلى الأبد هشام سليم، والملك فريد شوقى فى قلبى وتاريخى وأتشرف".

















واحتفلت شريهان في ديسمبر الماضى بعيد ميلادها، والتى سطع نجمها منذ نعومه أظافرها و بدأت الحياه الفنية وعمرها 4 سنوات وشاركت شريهان التي ولدت في 6 ديسمبر سنة 1964 فى فيلم " نصف دستة أشرار" و "قطة على نار" ودرست الرقص التعبيرى فى فرنسا .

كان يطلق عليها دائمًا من الجمهور "البنت الشقية" بمجرد أن تظهر على شاشة التلفاز أو السينما أو حتى على المسرح فكانت تمتلك ملامح جريئة و لها صوت مميز وأداء خاطف للأنظار.

قدمت فوازير رمضان على مدار مواسم رمضانية متعددة و شاركت في عدد من المسرحيات مع كبار نجوم المسرح أمثال فؤاد المهندس وفي السينما شاركت مع كبار نجوم الشباك أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز.

كان شقيقها عمر خورشيد عازف الجيتار يأخذها معه فى كل الحفلات واللقاءات الفنية وكانت تبهر الجميع بحضورها الجذاب كانت ترقص وتغني وتقلد الفنانين فتجد الحضور منجذبين لها دون ملل.

أصيبت بنوع نادر من سرطان الغدد اللعابية فى عام 2002 هذا المرض أبعدها عن الفن وكانت مع كل أزمة تخرج قوية وترفض الاستسلام، وعادت لتبهر الجميع فى رمضان 2020 بإعلان تليفزيونى قبل أن تقدم مسرحية "كوكو شانيل" 2021.