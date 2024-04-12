سامر المصري ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" الليلة مع عمرو أديب وأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل الفنان سامر المصري، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، ويذاع على قناة "MBC1".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فيديو برومو للحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تابعوا حلقة اليوم من بودكاست BigTime مع الممثل سامر المصري، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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