فن ومشاهير

سامر المصري ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" الليلة مع عمرو أديب وأصالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل الفنان سامر المصري، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، ويذاع على قناة "MBC1".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، فيديو برومو للحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تابعوا حلقة اليوم من بودكاست BigTime مع الممثل سامر المصري، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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