شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تحتفل بالعيد بطريقتها الخاصة بعد نجاح مسلسلها "بابا جه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة نسرين أمين، جمهورها بعيد الفطر المبارك، حيث نشرت صورة لها وهي تقضى إجازة عيد الفطر في أحد المطاعم، وذلك بعد نجاح دورها في مسلسل بابا جه، خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت نسرين أمين، خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عيد سعيد علينا كلنا ،كل سنة وانتوا طيبين".

وشهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني والنجمة نسرين أمين، تطورا كبيرا في علاقة "هشام" وابنته "جودي" بعد أن كانت قد شهدت الكثير من التوترات خلال الحلقات الأخيرة، وسرعان ما خاض الثنائي الكثير من المغامرات التي كانت تريدها جودي.

نسرين أمين تحتفل بالعيد