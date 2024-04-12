شكرا لقرائتكم خبر عن مُهجة عبد الرحمن: أسعدنى الحظ والنصيب بالمشاركة فى جودر ولقاء نجوم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مُهجة عبد الرحمن، عن سعادتها بالمشاركة في أحداث مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال، الذي عرض مؤخرا خلال سباق موسم دراما رمضان 2024، مقدمة الشكر للشركة المتحدة وصناع العمل المميز على هذه منحها فرصة المشاركة ولقاء نجوم وأبطال المسلسل.



مهجة عبد الرحمن مع وفاء عامر في جودر

ونشرت مهجة، صورة لها مع وفاء عامر من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة يارب يا أحبابي وعيد سعيد عليكم جميعا، هذه صورتي أنا والنجمة الجميلة والطيوبة وفاء عامر من مسلسل جودر".

وأضافت مهجة: "أسعدني الحظ والنصيب فعلا لكي ألتقي بهؤلاء الزملاء والزميلات الأعزاء بقياده المخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبد المغيث، وبطولة النجوم الجميلة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض والنجم القدير أحمدبدير، تحت إشراف وقيادة الشركة المتحدة، محمد السعدي وشركة أروما تحت قيادة تامر مرتضى".

واختتمت مهجة بالقول: "أرجو أن يكون المسلسل نال إعجابكم، ودعواتكم لنا بقي يا حبايب قلب أختكم".



مهجة عبد الرحمن

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.