مهرجان كان السينمائي يكشف عن أفلامه للدورة 77

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة هذا العام في الأقسام المختلفة للدورة السابعة والسبعين والتي ستقام في الفترة من 14 مايو المقبل وحتى 25 من الشهر عينه في مدينة كان الساحلية جنوب فرنسا الشهيرة.
الأفلام المشاركة
المسابقة الرسمية
The Apprentice لـ علي عباسي
Motel Destino لـ كريم أينوز
Bird لـ أندريا أرنولد
Emilia Perez لـ جاك أوديار
Anora لـ شون بيكر
Megalopolis لـ فرانسيس فورد كوبولا
The Shrouds لـ ديفيد كروننبرغ
The Substance لـ كورالي فارجيات
Grand Tour لـ ميغيل جوميس
Marcello Mio لـ كريستوف هونوري
Feng Liu Yi Dai (Caught by the Tides) لـجيا زانج كي
All We Imagine as Light لـ بيال كاباديا
Kinds of Kindness لـ يورجوس لانثيموس
L’amour Ouf لـ جيل ليلوش
Diamant Brut (Wild Diamond) لـ آغاث ريدينجر (فيلم أول)
Oh Canada لـ بول شريدر
Limonov – The Ballad لـ كيريل سيريبريننيكوف
Parthenope لـ باولو سورينتينو
Pigen Med Nålen (The Girl with the Needle) لـ ماغنوس فون هورن
قسم “نظرة ما”
Norah لـ توفيق الزيدي
The Shameless لـ كونستانتين بوجانوف
Le Royaume لـ جوليان كولونا (فيلم أول)
Vingt Dieux! لـ لويز كورفوازييه (فيلم أول)
Le Procès Du Chien (Who Let the Dog Bite? لـ ليتيشيا دوش (فيلم أول)
Gou Zhen (Black Dog) لـ قوان هو
The Village Next to Paradise لـ مو هاراوي (فيلم أول)
September Says لـ آريان لابيد (فيلم أول)
L’histoire De Souleymane لـ بوريس لوكين
Les Damnés (The Damned) لـ روبرتو مينيرفيني
On Becoming A Guinea Fowl لـ رونغانو نيوني
Boku No Ohisama (My Sunshine) لـ هيروشي أوكوياما
Santosh لـ ساندهيا سوري
Viet and Nam لـ ترونغ مينه كوي
قسم عروض منتصف الليل:
Twilight of the Warrior Walled In لـ سوي تشيانغ
The Executioner لـ سيونغ وان ريو
The Surfer لـ لوركان فينيجان
Les Femmes au Balcon (The Balconettes) لـ نويمي ميرلان
قسم العرض الأول في كان
Miséricorde لـ آلان جيرودي
C’est Pas Moi لـ ليوس كاراكس
Everybody Loves Touda لـ نبيل أيوش
En Fanfare (The Matching Bang) لـ إيمانويل كوركول
Rendez-Vous Avec Pol Pot لـ ريثي بانه
Le Roman de Jim لـ أرنو لاريو و جان ماري لاريو
قسم “العروض الخاصة”
La Belle de Gaza لـ يولاند زوبرمان
Learn لـ كلير سيمون
The Invasionلـ سيرغي لوزنيتسا
Ernest Cole, Photographe لـ راوول بيك
Le Fil لـ دانيال أوتيل
خارج المسابقة
Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) لـ جورج ميلر
Horizon: An American Saga لـ كيفن كوستنر
She’s Got No Name لـ تشان بيتر هو سون
Rumours, إيفان جونسون لـ غالين جونسون، غاي مادين