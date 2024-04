مهرجان كان السينمائي يكشف عن أفلامه للدورة 77

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة هذا العام في الأقسام المختلفة للدورة السابعة والسبعين والتي ستقام في الفترة من 14 مايو المقبل وحتى 25 من الشهر عينه في مدينة كان الساحلية جنوب فرنسا الشهيرة.

الأفلام المشاركة

المسابقة الرسمية

The Apprentice لـ علي عباسي

Motel Destino لـ كريم أينوز

Bird لـ أندريا أرنولد

Emilia Perez لـ جاك أوديار

Anora لـ شون بيكر

Megalopolis لـ فرانسيس فورد كوبولا

The Shrouds لـ ديفيد كروننبرغ

The Substance لـ كورالي فارجيات

Grand Tour لـ ميغيل جوميس

Marcello Mio لـ كريستوف هونوري

Feng Liu Yi Dai (Caught by the Tides) لـجيا زانج كي

All We Imagine as Light لـ بيال كاباديا

Kinds of Kindness لـ يورجوس لانثيموس

L’amour Ouf لـ جيل ليلوش

Diamant Brut (Wild Diamond) لـ آغاث ريدينجر (فيلم أول)

Oh Canada لـ بول شريدر

Limonov – The Ballad لـ كيريل سيريبريننيكوف

Parthenope لـ باولو سورينتينو

Pigen Med Nålen (The Girl with the Needle) لـ ماغنوس فون هورن

قسم “نظرة ما”

Norah لـ توفيق الزيدي

The Shameless لـ كونستانتين بوجانوف

Le Royaume لـ جوليان كولونا (فيلم أول)

Vingt Dieux! لـ لويز كورفوازييه (فيلم أول)

Le Procès Du Chien (Who Let the Dog Bite? لـ ليتيشيا دوش (فيلم أول)

Gou Zhen (Black Dog) لـ قوان هو

The Village Next to Paradise لـ مو هاراوي (فيلم أول)

September Says لـ آريان لابيد (فيلم أول)

L’histoire De Souleymane لـ بوريس لوكين

Les Damnés (The Damned) لـ روبرتو مينيرفيني

On Becoming A Guinea Fowl لـ رونغانو نيوني

Boku No Ohisama (My Sunshine) لـ هيروشي أوكوياما

Santosh لـ ساندهيا سوري

Viet and Nam لـ ترونغ مينه كوي

قسم عروض منتصف الليل:

Twilight of the Warrior Walled In لـ سوي تشيانغ

The Executioner لـ سيونغ وان ريو

The Surfer لـ لوركان فينيجان

Les Femmes au Balcon (The Balconettes) لـ نويمي ميرلان

قسم العرض الأول في كان

Miséricorde لـ آلان جيرودي

C’est Pas Moi لـ ليوس كاراكس

Everybody Loves Touda لـ نبيل أيوش

En Fanfare (The Matching Bang) لـ إيمانويل كوركول

Rendez-Vous Avec Pol Pot لـ ريثي بانه

Le Roman de Jim لـ أرنو لاريو و جان ماري لاريو

قسم “العروض الخاصة”

La Belle de Gaza لـ يولاند زوبرمان

Learn لـ كلير سيمون

The Invasionلـ سيرغي لوزنيتسا

Ernest Cole, Photographe لـ راوول بيك

Le Fil لـ دانيال أوتيل

خارج المسابقة

Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) لـ جورج ميلر

Horizon: An American Saga لـ كيفن كوستنر

She’s Got No Name لـ تشان بيتر هو سون

Rumours, إيفان جونسون لـ غالين جونسون، غاي مادين