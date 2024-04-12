شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الهادى: سعيد بردود الأفعال على شخصية منعم فى المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب أسامة الهادي، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية والطيبة لشخصية "منعم" التي أداها خلال أحداث مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، الذي عرض مؤخرا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا، مهنئا بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الهادي، عبر حسابه على انستجرام: "كل عيد وأنتم بخير وفرحانين، شكراً على كلامكم وتعليقاتكم على منعم ومسلسل المعلم، اتبسطوا ف الإجازة وحتى نلتقى".



أسامة الهادي

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.