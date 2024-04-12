شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى: كل سنة وانتى فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان شريف سلامة بعيد ميلاد زوجته الفنانة داليا مصطفى، الذى يوافق اليوم الجمعة 12 أبريل، وذلك بعد احتفاله بنجاح مسلسله "كامل العدد +1" مع النجمة دينا الشربيني، والذي عرض مؤخرا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2024.

وهنأ شريف زوجته داليا بعيد ميلادها، ونشر صورة جمعت بينهما عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل سنة وانتي في حياتي وحبيبيتي"، فيما ردت عليه داليا: "حبيبي أنت".

وكان الفنان شريف سلامة كشف عن التشابه بين الشخصية التي قدمها في مسلسل كامل العدد، وشخصيته الحقيقية، وقال: "فعلا أحمد شبهي شوية".

وقال شريف، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا الأمر ما جعل الناس تحب أحمد وتنجذب إليه، حيث يقدم أمور حقيقية وتربوية، وجعلت بعض الناس تقول يا ليتنا كنا أحمد أو ليلى".

مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.