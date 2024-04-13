شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد على أعتاب نجاح جديد.. بطولة درامية مختلفة فى "دواعى السفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أمير عيد بطولة درامية جديدة ومختلفة على منصة watch it، بعد نجاح مسلسل ريفو، وكانت أولى تجارب أمير فى عالم التمثيل بجانب الغناء فيلم لما بنتولد وعرض فى 2019.

وتمر الأيام والسنين ويقدم دور البطولة في الجزء الأول من مسلسل ريفو 2022 على منصة watch it، ومن أعمالها الأصلية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ما جعل القائمين على العمل يقدمون الجزء الثانى من المسلسل فى 2023، وأيضا حقق نجاحا كبيرا ونال على إشادات موسعة على الجانب الجماهيرى والنقدى، ونال أمير فى مهرجان الدراما بالعلمين فى 2023 أفضل وجه صاعد عن دوره فى ريفو.

ليكون أمير عيد على أعتاب نجاح جديد يحققه بمسلسله الجديد "دواعى السفر" ويعرض قريبا على منصة watch it، ومسلسل دواعي السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

الجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو 2023حصريا عبر منصة watch it

وفى الجزء الأول من المسلسل عشنا من البداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.