شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد: مسلسل كامل العدد من أجمل الأشياء التى حدثت لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد جمال سعيد إن يرى أن مسلسل كامل العدد من أجمل الأشياء التي حدثت له في حياته، خاصة من حيث أسرة المسلسل.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "فريق عمل المسلسل عبارة عن أسرة، الناس دي بحس معاهم إني رايح بيتي مش رايح التصوير".

وتابع: "يعني مثلا أنا كنت بتضايق أوي لما أكون رايح لوكيشن التصوير، علشان أصور مشهد ولا مشهدين، أنا الحقيقة مش عاوز كدة، لدرجة إني كنت بدور على أي حاجة أعملها جوه عشان أقعد معاهم".