شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي: حب فريق كامل العدد +1 لبعضهم أهم أسباب نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جيهان الشماشرجي إن أحد أهم أسباب نجاح مسلسل كامل العدد +1، هو أن جميع من عملوا به يحبون بعضهم، وتسود بينهم أجواء تشبه الأجواء العائلية.

وأضافت خلال لقائها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كلنا بنحب بعض ولذاذ مع بعض، وبحس أن الطاقة نفسها من الجزء الأول من المسلسل لذيذة أوي وبحس أن الناس طيبة".

وتابعت: "في البداية طبعا خوفت من الجزء الثاني من المسلسل، ولما قريت الاسكريبت حسيت أنه أحلى بكثير من الجزء الأول".