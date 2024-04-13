شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق: شخصية مصطفى ضرغام كانت بمثابة نقلة فى صيد العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد على رزق، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بردود الفعل على شخصية "مصطفى ضرغام" فى مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذى عرض في رمضان 2024، من إخراج أحمد حسن، حيث أكد رزق أن الشصخية محورية للغاية وكانت بمثابة نقلة له فى الدراما، لاسيما أنها تتضمن تحولات نفسية وسيكولوجية خاصة أنها تعتمد على معايير وضوابط الله في كل شيء، وهو أمر صعب للغاية في أحداث المسلسل.

وأضاف رزق، أن مصطفى ضرغام هو الشكل المثالى لبشر كثيرون يخافون الله ويعملون من أجل إرضاء الله عز وجل في كل حياتهم، مشيرا إلى أن الشخصية مثال حى على أن السلام الروحى وعدم الانزلاق وراء المشاكل وكتم مشاعر الغضب هي أفضل حالات الإنسان حتى يكون في سلام نفسى.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.