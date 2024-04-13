آيتن عامر برسالة شديدة اللهجة لمُنتقدي دورها في “زوجة واحدة لا تكفي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الممثلة المصرية آيتن عامر عن غضبها من الهجوم الذي طالها بسبب مشاركتها في المسلسل الكويتي “زوجة واحدة لا تكفي”، الذي تمّ وقف عرضه بعد بثّ الحلقة السابعة والعشرين، حيث كان يُذاع للجمهور في رمضان الماضي، بعدما واجه اتهامات بالترويج لأفكار غير أخلاقية من شأنها تدمير المجتمع الكويتي.

آيتن ردّت على هذا الهجوم من خلال سؤال وجّهه لها أحد متابعيها عبر “إنستغرام”، حيث سألها عن سبب إصرارها على تقديم المرأة المصرية بصورة سيئة في الدراما الخليجية، مشيراً بهذا السؤال إلى دورها الذي لعبته في مسلسل “شارع الهرم” الذي عُرض في الكويت في موسم رمضان 2022.

لم تتجاهل الممثلة المصرية هذا السؤال، وأكّدت في ردّها عليه أنّها لم تتعمّد اطلاقاً أن تُظهر المرأة المصرية بشكل سيئ حسبما اتُّهمت، لكنها ظهرت في المشهد الذي عرّضها للهجوم وهي ترقص مرتدية “تي شيرت وليجن” في الوقت نفسه كان يُعرض مسلسل لإحدى الفنانات ظهرت فيه ترتدي بدلة رقص، ولم يهاجمها أحد مثلما حدث معها.

وأكّدت عامر أيضاً أنّ الدراما المصرية ليست ببعيدة عن الجمهور الخليجي، وهناك العديد من المسلسلات في مصر تقدّم المرأة بشكل أسوأ مما ظهرت فيه في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، ومع ذلك لم تثُر ضجة حولها، معلّلة سبب ما حدث بأنّ العمل يُعرض في الخليج، فتمّ اعتبار ذلك تشويهاً لصورة المرأة هناك.

آيتن استنكرت الهجوم على “زوجة واحدة لا تكفي”، بسبب تعدّد زيجات بطل العمل، في حين أنّه تمّ تقديم نماذج مماثلة في الدراما المصرية منها “الزوجة الرابعة” الذي شاركت هي في بطولته، و”عائلة الحاج متولي” للراحل نور الشريف، ومع ذلك لم يتعرّضا لهجوم، بل على العكس حظيا بجماهيرية واسعة.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أصدرت قرارها بعد عرض الحلقة 27 من “زوجة واحدة لا تكفي” بوقف عرضه ومنع الفنانين المشاركين فيه من التمثيل، وإحالتهم للنيابة العامة، بعد التأكّد من احتوائه مشاهد خارجة وغير ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، من شأنها إفساد الجماهير.

المسلسل شارك في بطولته عدد من نجوم الكويت ومصر، تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وبطولة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، آيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، وإخراج علي العلي.