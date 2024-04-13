“سيكون منطقيًا”.. تفاصيل جديدة تُكشف عن فيلم “جوكر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “وورنر بروذرس” يوم الثلثاء الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من فيلم “جوكر”، وقد تسبّب ذلك بانقسام كبير بين الجمهور الذي ينتظر الفيلم بعدما تبيّن أنّه عبارة عن فيلم موسيقي.

وفي المقطع التشويقي لفيلم “Joker: Folie à Deux” الذي بلغت مدّته دقيقتين و23 ثانية، شعر الجمهور بالطابع الموسيقي الذي تمّ إضفاؤه على هذا الفيلم، بخلاف الجزء الأول حيث يظهر خواكين فينيكس، الذي يلعب دور جوكر (أو آرثر فليك)، وهو يغني ويرقص برفقة ليدي غاغا التي تلعب دور هارلي كوين.

وتعليقاً على تكهنات الجمهور، ردّ تود فيليبس، مخرج الجزء الثاني من فيلم Joker، أثناء حديثه في CinemaCon في لاس فيغاس ليلة الثلثاء (9 نيسان/ابريل) على سؤال ما إن كان الفيلم عبارة عن فيلم موسيقي. وقال: “لم نتحدث أبدًا عن الفيلم بهذه الطريقة، لكن أود أن أقول إنّه فيلم تعدّ فيه الموسيقى عنصراً أساسياً. بالنسبة لي، هذا لا ينحرف كثيرًا عن الفيلم الأول”. وطمأن فيليبس الحضور مؤكّداً لهم أنّ كل شيء “سيكون منطقيًا” عندما يشاهدون الفيلم.

ويعتقد كثيرون أنّ المشاهد الموسيقية ستكون مجردّ توهمات وتخيّلات إمّا “آرثر” أو هارلي كوين، علماً أنّ الثنائي يتعرفان إلى بعضهما في مصحة للأمراض النفسية بعدما تمّ احتجاز آرثر هناك بعد القبض عليه، ليبدآ بعدها بمغامرتهما معاً.