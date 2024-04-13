بالفيديو: ديمة بياعة تتعرض لموقف محرج في بث مباشر على تيك توك

واجهت الفنانة السورية ديمة بياعة موقفًا محرجًا خلال بث مباشر على منصة “تيك توك”، حيث تعرّضت للسخرية من قبل أحد المشاركين في البث.

وانضمت ديمة بياعة إلى بث مباشر مع كل من: بطران، والفنانة السورية هدى الشعراوي، ورشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.

سألها بطران عما إذا شاركت في مسلسل “باب الحارة”، فكان ردها أنها عرض عليها العمل لكنها لم توافق.

سخر بطران من ديمة، مشيرًا إلى أنه لم يعرض عليها العمل منذ البداية.

ردت ديمة: “والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف إني مني من هذا النوع”.

واصل بطران سخريته من ديمة، معتبرًا أنها لا تمتلك أي ميزة خاصة في بثوث “تيك توك”.

ردت ديمة: “لا آسفة، كلنا خير وبركة، بس أنا بحكي كممثلة، أنا في التيك توك كديمة الشخصية الحقيقية”.

سألها بطران عن قيمة أجرها في المسلسلات، فكشفت ديمة أنه يصل إلى 200 ألف دولار.

سخر بطران مرة أخرى من ديمة، قائلاً: “200 ألف وقاعدة بتيك توك”.

أوضحت ديمة أنها دخلت عالم “تيك توك” من أسبوع فقط للتفاعل مع متابعيها ومعجبيها.

انسحبت ديمة من البث المباشر بشكل مفاجئ بعد أن واصل بطران سخريته منها.

وعبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من دخول ديمة بياعة عالم “تيك توك”، معتبرين أنها تقلل من شأنها.

اعتبر آخرون أن ديمة ربما تلجأ إلى “تيك توك” لكسب المال، خاصة أنها لم تظهر في أي أعمال فنية مؤخرًا.