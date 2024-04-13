محمد عادل إمام: "كوبرا والوزان هيولعوا الدنيا في عيد الأضحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان محمد عادل إمام، لفيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحى المقبل.

ونشر إمام، صورته مع باسم سمرة من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جاهزين للي جاي.. اللقاء المنتظر .. كوبرا وعيسى الوزان، هيولعوا الدنيا في عيد الأضحى إن شاء الله.. اللعب مع العيال، فيلم للمخرج الكبير شريف عرفة".

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد عادل إمام، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

على جانب آخر، خاض محمد إمام موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا" وجسد خلاله شخصية كوبرا. بينما خاض باسم سمرة الموسم الرمضاني بمسلسل "العتاولة" وقدم فيه شخصية عيسى الوزان.