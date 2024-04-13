شريف سلامة يكشف سبب مشاركته في مسلسل “كامل العدد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل فريق عمل مسلسل “كامل العدد +1″، ضيوفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة dmc، حيث كشف الفنان شريف سلامة بطل العمل عن الأسباب التي دعته للموافقة على المشاركة في المسلسل.

وقال شريف خلال الحلقة: “من البداية كنت سعيداً أنني سأقدم عملاً كوميدياً، لأن الدور جاءني بعد تقديمي دور سيف الدندراوي في مسلسل فاتن أمل حربي، الزوج الشرير، فـأنا دائمًا أحب أعمل الشيء وعكسه”.

وتابع: “هذا يجعلني من الممكن أن أظل سنوات لا أعمل، لأن أحيانًا يتم ربطي بدور معين فيقوم المخرجون بطلب أن أقدم دوراً يشبهه، وعندما جاءني كامل العدد كنت سعيدًا جدصا بالدور وكنت أرى أنه حقيقي، خصوصًا التعاون مع دينا الشربيني والمخرج خالد الحلفاوي حمسني أكثر، وعندما كنت أقرأ سيناريو المسلسل أصابتني الخضة من حقيقته، لأن عندي أيضاً أولاد في سن المراهقة، وأرى أن هذا يحدث وعندي نفس التشابه، ودور أحمد يشبهني بعض الشيء”.

مسلسل “كامل العدد+ 1” شارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.