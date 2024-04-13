محمد لطفي يكشف تفاصيل إصابته في برنامج “رامز جاب من الآخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان محمد لطفي، أن الممثل يتعرض أحيانًا للظلم بسبب ربط الجمهور بين حياته الخاصة وأدواره في الأعمال التي يقدمها، خاصة إذا سبق تقديمه بشخصية سيئة الخصال في عمل فني، مشيرًا إلى أن الشخصية تأخذ منه كثيرا كإنسان طبيعي.

وأوضح لطفي: “عندما أقدم شخصية في عمل ما فإنها لا تكون شخصيتي الحقيقية، والناس لابد أن تأخذ الانطباع عني من مقابلتها لشخصيتي الحقيقية، والممثلون مساكين، أحيانًا يتم ظلمهم مع الشخصيات التي يقدمونها”.

وأضاف لطفي: “دائمًا كل شخصية تكسر شيء بداخل الممثل، لأنه يقدم شيئًا هو نفسه ليس راضيًا عنها بعقيدته ومبادئه وتربيته، لكن كممثل أضطر لأن أصدقها وأتقنها وأقدمها، وهو أمر يأخذ مني كإنسان، وأحيانًا يلصق الجمهور هذا الأمر فيك كإنسان”.

وكشف لطفي تفاصيل إصابته خلال حلقته ببرنامج “رامز جاب من الآخر”، الذي عرض في موسم رمضان المنقضي، قائلا: “لم أكن أعرف أنه مقلب، كنت ذاهباً على أنه لقاء وتقابلنا في الكواليس، وكان كل تفكيري وقتها أنه سيسألني أسئلة محرجة ليضحك الجمهور أو سيقدم شخصية أحمد السبكي أو أحمد زكي”.

وأضاف: “توقعت أن يكون الحوار كوميديًا، وكنت أنتظر السيفون في الكلون، بعيدًا عن أن حدث لي تمزق في قدمي، وجلست أربعة أيام وأجريت إشاعات لكن الحمد لله ربنا ستر، ورامز جلال أخي وعشرة عمري”.

يذكر أن محمد لطفي شارك في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل “بيت الرفاعي”، الذي ضم عددًا من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، وغيرهم.