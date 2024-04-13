في 4 أيام.. إيرادات "فاصل من اللحظات اللذيذة" تتجاوز 18 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في وقفة عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل الجاري، بعد طرحه في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 12 أبريل أخر أيام العيد إيرادا وصل 7 ملايين و90 ألفا و645 جنيها، وبلغ إيراده في ثان أيام العيد 6 ملايين و600 ألف و48 جنيها، وفي اليوم الأول حقق 4 ملايين و32 ألفا و153 جنيها، بعدما شهد يوم الثلاثاء تحقيقه 617 ألفا و472 جنيها.

ووصل إجمالي ما حققه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في 4 أيام 18 مليونا و340 ألفا و318 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.