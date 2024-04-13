هاري وميغان الى “نتفليكس”من جديد… هذه التفاصيل

على ما يبدو أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، يستعدّان لإثارة الجدل مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس على السجادة الحمراء ولكن على منصة نتفليكس التي ستُنتج مشروعَين بالشراكة مع دوق ودوقة ساسكس.

من المُقرر أن تتولى ميغان ماركل منصب المنسق والمنتج التنفيذي لسلسلة تحتفي بفن الطبخ من إخراج مايكل ستيد.

إن حب ميغان بفنون الطهي موثقة جيدًا، بدءًا من كل يوم تشارك فيه الوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مساعيها الخيرية مع مطبخ Hubb Community Kitchen. وهي الآن تنقل شغفها إلى الشاشة الصغيرة، وتَعد المشاهدين بأجواء ممتعة من الطعام والصداقة والترفيه.

في موازاة ذلك، سيقود الأمير هاري المشاهدين إلى عالم مثير لرياضة البولو الاحترافية وهي رياضة قريبة إلى قلبه.

تهدف السلسلة، التي تم إنتاجها بالتعاون مع Archewell Productions وNetflix، إلى توفير وصول غير مسبوق إلى العزيمة والشغف وراء اللعبة.

مع وجود ميلو بالا، المعروف بـ Welcome to Wrexham، على رأس العرض، يمكن للجماهير أن يتوقعوا نظرة من وراء الكواليس على المشهد الجمالي والاجتماعي للرياضة، والكشف عن التفاني المطلوب للمنافسة على أعلى مستوى.

في حين لم يتم الكشف بَعد عن عناوين محددة وتواريخ إصدار العمَلين، فإن الترّقب يتزايد بالفعل لهذه الأعمال لدوق ودوقة ساكس.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته المشاريع السابقة، بما في ذلك المسلسلات الوثائقية Harry & Meghan والمسلسل الملهم Live to Lead، الذي استحوذ على انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم.