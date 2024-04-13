"من عاب ابتلا" لـ أروى تقترب من تحقيق 300 ألف مشاهدة في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت المطربة أروى بعيد الفطر، وطرحت أحدث أغانيها "من عاب ابتلا" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية تمزج بين الأسلوب الخليجي والعراقي، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات الشاعر أنور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصاري.

وطُرحت الأغنية قبل يومين ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تقترب من 300 ألف مشاهدة على "يوتيوب". وعلق الجمهور: "أروى صوتك بيجنن، فنانة مبدعة، أحلى أروى بالعالم بموت فيكي حياتي ألف تحية قلبية من الجزائر، روعة روعة، أروى أغنيتك تخبل لازم الكل يسمعها".

وتستعد أروى لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المُقبلة.