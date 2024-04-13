شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف حق عرب: "الكيميا والحب اللى بين كرو المسلسل لازم يكون نتيجته نجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الموسم الدرامى فى رمضان 2024، فيديو من منزل النجمة وفاء عامر، مع عدد من المشاركين في العمل على رأسهم النجم أحمد العوضى، وعلق على الفيديو قائلاً: "عايزين تعرفوا سر نجاح مسلسل حق عرب؟ اتفرجوا على الفيديو ده.. الكيميا والحب اللي بين كرو المسلسل لازم يكون نتيجته نجاح.. حق عرب.. وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على الجميع يا رب".

وتظهر وفاء عامر في الفيديو مع حمدان، وهى تقول: "أنا صباح الجياش يا بت.. نورتونى.. والبيت بيتكوا والباب مفتوح"، كذلك ظهر أحمد العوضى وقال: "محمود حمدان أجمد مؤلف في مصر".



أبطال حق عرب فى منزل وفاء عامر



عوضى ووفاء عامر

مسلسل "حق عرب" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.