حسن أبو الروس لـ"الخليج 365": حرة يا فلسطين عمل بعيد عن النقد وأرباحه لصالح غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق النجم الشاب حسن أبوالروس فى عالم الفن بمجالات متعددة، وتوسع فى مجال التمثيل بمشاركته الكثير من الأفلام والأعمال التليفزيونية، ثم سلك طريق الغناء ونجح فى جذب قلوب الجمهور، ودخل عالم الإعلانات بأفكار متنوعة، كما شارك فى العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل "مهرجان أفبنيون"، بالإضافة لتضامنه مع القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة خلال طرحه أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل عنوان "حرة يا فلسطين"، وأعلن تبرعه عن أرباحها لصالح شعب غزة، كما شارك أيضاً فى مسلسل "حالة خاصة" الذى حقق نجاحاً كبيراً لمناقشته القضية الفلسطينية وحالات التوحد حول هذه الشئون وغيرها.

كشف حسن أبوالروس خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" عن فكرة أغنية حرة يا فلسطين وعلاقة الفنان شعبان عبدالرحيم بها، فائلاً: "كتبت كلمات الأغنية خلال دراستى بالجامعة منذ 17 عاماً، حيث كان لدى اصدقاء فلسطينيون وكنت أرى معاناتهم وأتعايش معهم آلامهم بقتل وإصابة أسرهم، فقمت بغناء «حرة يا فلسطين» بحفلات الجامعة وكان فيها أسماؤهم دعماً لهم، ولكن بعد سنوات عديدة تجدد المشهد المؤلم مرة أخرى منذ طوفان الأقصى حتى الآن، لذلك قررت إعادة تقديمها تضامناً معهم، كما أن أغنية حرة يا فلسطين، بالنسبة لى، ليست مجرد عمل غنائى يدعم القضية الفلسطينية فقط ولكنها مشروع، هدفى منه التبرع بكامل أرباحها لصالح شعب غزة، واستخدمت كوبليه «شعبان عبدالرحيم» الشهير «بكره إسرائيل»، لأنى أحبه كثيراً ورسالته كانت واضحة وصريحة لذلك استعنت به.

حسن أبوالروس

آخر أعمال حسن أبوالروس

حقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.