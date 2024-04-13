وفاة شيرين سيف النصر | معلومات عن الراحلة وزيجاتها

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر، حسبما أعلن شقيقها عن وفاتها.

حيث كتب على حسابه قائلًأ: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

شيرين سيف النصر

معلومات عن الراحلة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

كما تخرجت في عام 1991 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقاها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

واعتزلت شيرين سيف النصر الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

شيرين سيف النصر

زيجات شيرين سيف النصر

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي.

والثانية من المطرب مدحت صالح إلى أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وتلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

كانت الفنانة شيرين سيف النصر، قد أثارت الجدل فى شهر يوليو 2019، حيث اتهمت صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت الفنانة شيرين سيف النصر في بيان صحفي، أنها عملت بخصوص قضية تعويض اتحكم عليها وعلى صديقتها بمبلغ مليون و ٢٠٠ ألف ومن المقرر أن الجلسة يوم 27 يونيو الحكم النهائي.

شيرين سيف النصر

وتبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزينة المجوهرات، وهو ما أشار

بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة شيرين سيف النصر، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهى "إحسان.ك".

آخر اعمال شيرين سيف النصر

يذكر أن آخر أعمال النجمة شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.