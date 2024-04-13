سوزان نجم الدين تنشر صورًا من كواليس "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين جمهورها صورًا من كواليس لقاءها في برنامج كلمة أخيرة، إذ من المقرر عرض لقاءات مع صناع مسلسل الحشاشين على حلقتين مساء اليوم السبت والأحد 13 و14 أبريل.

ونشرت سوزان الصور عبر حسابها على انستجرام، وعلقت "انتظرونا اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مصر بلقاء حصري لصنّاع الحشاشين على قناة أون مع الإعلامية المتميزة الأستاذة لميس الحديدي".

"الحشاشين عُرض في رمضان 2024 على قناة DMC، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، أحمد عبدالوهاب، عمر الشناوي، سارة الشامي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.