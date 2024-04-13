شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ودفن جثمانها بمقابر العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته، حيث كتب على حسابه، توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".