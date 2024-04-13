وداعًا شيرين.. وفاة الفنانة المصرية المعتزلة عن 56 عامًا

في خبر حزين، توفيت الفنانة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عامًا، وفقًا لما أعلنه أخوها على موقع “فيسبوك”.

وقال شريف سيف النصر في تدوينته: “توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر”. وأضاف أن الصلاة والدفن تم في مقابر العائلة بهدوء وسكينة، كما طلبت الراحلة، دون إقامة عزاء طبقًا لوصيتها.

وأفادت التقارير الصحفية المصرية أن سبب الوفاة كان “هبوط حاد في الدورة الدموية”.

شيرين سيف النصر ظهرت في عدة أعمال فنية أواخر التسعينات وأوائل الألفية، من بينها مسلسل “ومن الذي لا يحب فاطمة” مع أحمد عبد العزيز، وفيلم “أمير الظلام” مع النجم عادل إمام. وسيكون لرحيلها وقع كبير على محبيها وزملائها في الوسط الفني.