شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر .. حضور طاغٍ ورحيل هادئ.. مين اللي ما يحبش فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة شيرين سيف النصر في هدوء ودفن جثمانها بمدافن الإمام الشافعي، واقتصر العزاء على المقابر طبقًا لوصيتها، وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها وتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة والذي شكل نقطة فارقة في مشوارها الفني، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت شيرين سيف النصر في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر