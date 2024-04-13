شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنعى شيرين سيف النصر: زعلت عليها جدًا.. ربنا يرحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا اليوم، وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "زعلت عليها جدًا، ربنا يرحمك يا شيرين، إنا لله وإنا إليه راجعون وخالص العزاء للعائلة الكريمة وجميع محبيها".

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر في هدوء ودفن جثمانها بمدافن الإمام الشافعي، واقتصر العزاء على المقابر طبقا لوصيتها.

وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها وتتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة والذي شكل نقطة فارقة في مشوارها الفني ، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت شيرين سيف النصر في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.



نبيلة عبيد تنعى شيرين سيف النصر





شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر