شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد الدين: أتمنى عودة عمر عبدالعزيز ومحمد عبدالقوى لموسم دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الدراما في موسم رمضان هذا العام قدمت أعلى مستوى وتنوعت ما بين التاريخى والكوميدى والأكشن وغيرها.

وأكد في تصريحات لـ"الخليج 365" هناك بعض النجوم غابت عن هذا الموسم وأتمنى عودتهم منهم الفنان نبيل الحلفاوى ويسرا وليلى علوى، وأتمنى أن يقدم الفنان أحمد حلمي عمل درامي، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة كبار المؤلفين والمخرجين منهم محمد جلال عبد القوى وبشير الديك والمخرج عمر عبد العزيز وهاني لاشين في موسم دراما رمضان 2025.

وأشار سعد الدين أتمنى الاستمرار في تقديم الأعمال التاريخية وتقديم عمل يحمل القرن العشرين في فترة سعد زغلول، كما أتمنى تقديم أعمال للأطفال، والأعمال تبقى زى رجل الشارع.

وقال مؤخرًا الناقد أحمد سعد الدين، خلال ندوة نقاد الدراما في الخليج 365، إن موسم دراما المتحدة متنوع ويرضي أغلب الأطراف، مؤكدًا أن مسلسل مثل مسلسل الحشاشين، عنصر جاذب جدًا للمشاهدة، فهي قصة عالمية وعمل لنجم من نجوم الصف الأول مع إنتاج ضخم.

وأضاف الناقد أحمد سعد الدين، أن الفنان يحيي الفخراني من الوجوه المعبرة والتقائه بالمخرج مجدي أبو عميرة في مسلسل عتبات البهجة له رونقه ويعيد للأذهاب نجاح مسلسل يتربى في عزو.