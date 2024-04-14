شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: شيرين سيف النصر نموذج للرقى والجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبرت النجمة هند صبري، عن حزنها على رحيل الفنانة شيرين سيف النصر، حيث كتبت عبر خاصية الاستوري، على حساباتها بمواقع التواصل: "فقدنا اليوم فنانة جميلة شكلت وجداننا ونحن أطفال وكانت نموذجا للرقة والجمال وداعا الفنانة شيرين سيف النصر وخالص العزاء لأسرة الفن المصري والعربي ولأسرتها".

وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها وتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية، من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة - الذي شكل نقطة فارقة في مشوارها الفني، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال، منها: سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.



حساب هند صبري على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر