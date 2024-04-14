شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تنعى شيرين سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بقلوب مؤمنة تنعي نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، الفنانة شيرين سيف النصر، التى رحلت فى هدوء تام، وتتقدم لأسرتها بالعزاء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة بالصبر والسلوان.



شيرين سيف النصر من مواليد الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967، لأب مصري وهو الصحفي إلهام سيف النصر، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.



وتخرجت شيرين سيف النصر من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، وألتقت أثناء معيشتها هناك بالفنان يوسف فرنسيس، حين كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وقدمها للسينما ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت إليه مرة أخرى بعد طلاقها، وفي عام 2011 اعتزلت الفن مجددا بعد هجرتها إلى الأردن.



ومن أهم أعمال شيرين سيف النصر في التلفزيون، أولى مسلسلاتها (ألف ليلة وليلة)، و(غاضبون وغاضبات)، و(من الذي لا يحب فاطمة)، و(المال والبنون)، وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها (سواق الهانم)، و(النوم فى العسل)، و(أمير الظلام).



كان آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر