بعد مشاركتها في فيلم "شقو".. يسرا: عمرو يوسف ذكي وموهوب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عبرت النجمة يسرا عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في "شقو" وردود الفعل التي وصلتها على الدور خصوصا أنه يختلف عما اعتادت تقديمه في السينما المصرية

وأضافت يسرا أن بطل الفيلم عمرو يوسف هو من أقنعها بالفيلم وهو فنان ذكي وموهوب .

وعن مخرج العمل كريم السبكي قالت يسرا إنه يقدم تجربة قوية في هذا الفيلم ويقدم نفسه كمخرج موهوب .

يسرا أضافت أنها ستسافر مع باقي فريق الفيلم إلى السعودية والإمارات لحضور العروض الخاصة بالفيلم هناك.

كان الفيلم قد حقق إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و ٨٢٠ الف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية وبهذا يحتل المركز الاول والثاني في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع النجوم عمرو يوسف و محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ 10 أيام