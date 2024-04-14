شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن فيلم "نورة" المنافس فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان كان السينمائي في دورته المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، مشاركة الفيلم السعودي الروائي "نورة" والذي استطاع الوصول إلى القائمة الرسمية في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، ضمن قسم عروض "نظرة ما"، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يصل لتك المكانة.

وإليك كل ما يجب أن تعرفه عن الفيلم:

تدور أحداث فيلم "نورة" في المملكة العربية السعودية خلال حقبة التسعينيات ويتناول قصة نورة والتي تقضي معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية.

الفيلم تم تصويره بالكامل في مدينة العلا التاريخية وبين صحرائها وأوديتها.

يلعب بطولة الفيلم السعودي يعقوب الفرحان وماريا بحراوي والفنان القدير عبد الله السدحان، الفيلم من إخراج وتأليف توفيق الزايدي.

الفيلم الروائي "نورة" مدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر وعرض لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

حصد جائزة العلا لأفضل فيلم سعودي طويل.

وأعلن مهرجان كان السينمائى الدولى رسميا، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها، لتكون ضمن النسخة الـ77 للمهرجان، وذلك خلال مؤتمر صحفى، برئاسة كل من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

ويتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".

الفيلم السعودي نورة المشارك في مهرجان كان