شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: الحشاشين عمل مهم ويعيش فى ذاكرتنا فترات كبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة رشا مهدى خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 أنها حبت مسلسل الحشاشين بكل ما فيه، خصوصًا أنه يعتبر من الأعمال التاريخية المهمة التي تدخل في ذاكرتنا وعمل يعيش فترات كبيرة، وكريم عبد العزيز نجم كبير قدمه على أعلى مستوى.

وأضافت: نحن في حاجة إلى تكثيف الأعمال التاريخية لأنها تفتح أفكارًا جديدة وتعرفنا على التاريخ والعالم الذى حولنا.

وأشارت المتحدة هذا العام قدمت أعمالاً متنوعة ما بين التاريخى والكوميدى والاجتماعى، وهذا مطلوب طول الوقت، وإحنا كصناع أعمال وكمتفرج محتاج إلى التنوع.

مسلسل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.