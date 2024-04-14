شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم رامي جمال طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خلينى أشوفك" يوم 24 شهر أبريل الجاري، ويضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددا من المفاجآت.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

وكان قد طرح رامى جمال مؤخرًا أغنية "خلينى أشوفك" واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهى من كلمات زياد حسام، والحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضرى وتقول كلمات الأغنية:



خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني

علشان أوريك أن أنا بقيت حد تاني

وعشان اقولك اني مزعلتش عليك

مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك

فيه حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك

من يوم ما غبت و قلبي تقريبا نسيك

انا فوقت خلاص

وقسيت علي قلبي و علمته يبطل إحساس

أنت عملتلي عقدة أساسا من كل الناس

ربنا يجازيك

وتعيش الجرح اللي انا شوفته و اللي يخليك

تايه من بعدي و مش عارف تتلم عليك

ضيعت عمري عليك و مطلعتش بحاجه

كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجه

كان لازم الحق نفسي و مسيبهاش تضيع

كان فاضل ايه هستناه منك يعني تاني

هستني ايه من حد ضيعني و أذاني

مش هشتريك عشان انت متعود تبيع