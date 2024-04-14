شيرين سيف النصر .. موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أسرة الفنانة شيرين سيف النصر موعد ومكان العزاء مؤكدة أنها سوف تتقبل العزاء في وفاة الفنانة الراحلة، يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عن وفاتها، أمس السبت، فى رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب شريف شقيق شيرين سيف النصر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم سيف النصر".

شيرين سيف النصر

وشيرين سيف النصر من مواليد الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967، لأب مصري وهو الصحفي إلهام سيف النصر، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت شيرين سيف النصر من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، وألتقت أثناء معيشتها هناك بالفنان يوسف فرنسيس، حين كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وقدمها للسينما ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت إليه مرة أخرى بعد طلاقها، وفي عام 2011 اعتزلت الفن مجددا بعد هجرتها إلى الأردن.

ومن أهم أعمال شيرين سيف النصر في التلفزيون، أولى مسلسلاتها (ألف ليلة وليلة)، و(غاضبون وغاضبات)، و(من الذي لا يحب فاطمة)، و(المال والبنون)، وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها (سواق الهانم)، و(النوم فى العسل)، و(أمير الظلام).

كان آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وذلك في بيان جاء من النقابة كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".