شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير فى تجربة جديدة بمسلسل دواعى السفر.. من عالم التأليف للإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المؤلف محمد ناير، تجربة الإخراج للمرة الأولى مسلسل دواعى السفر للنجم أمير عيد، و يعرض على منصة watch it قريبًا ومن أعمالها الأصلية ومن تأليف محمد ناير أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر، أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف و نالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزئية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

ومسلسل دواعي السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وجلا هشام و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.