شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد السينما لمشاهير غزة يجمع أكثر من 316 ألف دولار لـ الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مجموعة "سينما من أجل غزة" التي أطلقتها مجموعة صغيرة من صانعي السينما العالمية، في جمع أكثر من 315 ألف دولار لدعم المساعدات الطبية للسكان المدنيين في غزة، حيث جمع مزاد المشاهير، الذي نظمته "سينما من أجل غزة"، وبدعم من ممثليين مثل تيلدا سوينتون، وآني لينوكس، وجواكين فينيكس، وسبايك لي، وجييرمو ديل تورو، حوالي 316,778 دولارًا لصالح المساعدات الطبية للفلسطينيين (MAP)، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، تقدم الدعم الطبي الميداني، من المياه المعقمة إلى أدوية السرطان، لسكان قطاع غزة.

وتبرع المشاهير بأشياء شخصية من ملصقات الأفلام الموقعة إلى محادثات Zoom الشخصية، والكلمات المكتوبة بخط اليد لأغنية Eurythmics الناجحة بعنوان “Sweet Dreams”، ليتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر، وكانت ورقة كلمات لينوكس هي الأكثر مبيعًا، حيث دفع أحد العارضين 26222 دولارًا مقابل القطعة من تاريخ موسيقى البوب.

عرض مخرج فيلم The Zone of Interest، جوناثان جليزر، الذي أشار إلى الصراع في غزة في خطاب قبوله لجائزة الأوسكار لعام 2024، التبرع بسبعة ملصقات من الفيلم، موقعة بنفسه، وملحن العمل ميكا ليفي والمنتج جيمس ويلسون، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الملصقات للفيلم.

وأثار خطاب جليزر حماسة هوليوود بعد أن نال الثناء من أولئك الذين حثوا على وقف إطلاق النار وسط الحرب المستمرة من الكيان الصهيوني، وقد جمع تبرعه لمزاد "سينما من أجل غزة" 13,702 دولارًا.

بدأ المزاد عبر الإنترنت في 2 أبريل الجارى وأغلق قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة يوم الجمعة 12 أبريل، وقد ينتهي العدد النهائي للمزاد أعلى قليلاً من الرقم المسجل بعد الإغلاق الرسمي.

تقول الصحفية والناقدة السينمائية المقيمة في لندن حنا فلينت، التي أسست "سينما من أجل غزة" مع أصدقائها في صناعة السينما هانا فار، وجوليا جاكمان، وليلى لطيف، وصوفي مونكس كوفمان، "اعتقدنا أننا قد نجمع ربما 25 ألف دولار".