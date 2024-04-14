شكرا لقرائتكم خبر عن الغائب الحاضر.. جميل برسوم نجم دراما رمضان وموسم عيد الفطر السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان جميل برسوم من أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا ولكنهم حاضرين معنا خلال هذه الفترة، فبالرغم رحيله قبل شهر رمضان، إلا أنه كان متواجدًا خلال الشهر الكريم بمسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، إذ ظهر بشخصية "عم صلاح" بائع الأحجار والمشغولات اليدوية.

ولم يقتصر ظهور الفنان الراحل جميل برسوم في رمضان فقط، بل ظهر ضيف شرف كرجل أعمال في فيلم "شقو" وتقوم دينا الشربينن برعايته خلال فترة مرضه كونها ممرضة، ويقوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح بالسطو على خزنته، وهو الفيلم الذى يعرض في موسم عيد الفطر، والذى حقق ما يقارب من 35 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.