فن ومشاهير

شيري عادل تستعد للسفر إلى مالمو بعد نجاح مسلسل "الحشاشين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة شيري عادل للسفر إلى مدينة مالمو السويدية، استعدادا لحضور فعاليات مهرجان مالمو السينمائي والمقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 28 أبريل.

وتشارك شيري كضيف شرف المهرجان والذي سبق وشاركت فيه كعضو لجنة تحكيم في دورة سابقة.

جدير بالذكر أن شيري عادل حققت نجاحا كبيرا بظهورها كضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، الذي عُرض في رمضان 2024، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وقدمت خلاله دور خديجة ابنة حسن الصباح، وحصلت على إشادات وتعليقات إيجابية بعد عرض الحلقة.

الحشاشين مسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالوهاب، عمر الشناوي، إسلام جمال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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