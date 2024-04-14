شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل من الحشاشين إلى السويد للمشاركة فى مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة شيرى عادل للسفر إلى السويد من أجل المشاركة في مهرجان مالمو للسينما العربية، والمقرر إقامته في الفترة من 22 حتى 28 من شهر أبريل الجارى، حيث تشارك شيرى كضيف شرف المهرجان، بعدما سبق أن كانت عضو لجنة تحكيم فيه سابقاً.

وكانت شيرى عادل قد ظهرت خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، حيث جسدت دور ابنة حسن الصباح التى حاولت الدخول لوالدها، إلا أن برزك كان يمنعها بحجة عدم جاهزيته لمقابلتها، وهو الأمر الذى لاقى منها ردا قويا عليه ثم هددته أنها ستدخل وقتما تريد، مانحة إياه مهلة أيام ثم تدخل على والدها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وانتهت شيرى عادل مؤخراً من تصوير مسلسل الوصفة السحرية من 45 حلقة والمقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.