"لا تسمح بتغييب عقلك".. هكذا علق كريم عبدالعزيز على شخصية "حسن الصباح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن رأيه في شخصية حسن الصباح بطل مسلسل "الحشاشين"، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقال "عبدالعزيز"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء أمس الأحد: "أقول كون نفسك، ولا تسمح بتغييب العقول والاستقطاب وتترك نفسك للآخرين، والقرآن قال أفلا تتفكرون.. أفلا تعقلون".

وأعرب كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح مسلسل "الحشاشين"، معقبًا: "فرحان وفخور وبحمد ربنا إن العمل لم ينجح فقط لكنه عمل حالة جدلية والناس بدأت تدور وتعمل بحث عن حسن الصباح، والشدة المستنصرية أصبحت ترند مصر عام 2024".

ووجه كريم عبدالعزيز الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ تامر مرسي، والمخرج بيتر ميمي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، وكل العاملين والزملاء الذين شاركوا في العمل الفني.

واختتم بطل مسلسل الحشاشين بتوجيه رسالة للجمهور، قائلًا: "لو الناس زعلت مني معلش أنا أبو علي برضة شوية بيت الروبي مرة على الماشي وكل سنة والوطن العربي بخير".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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