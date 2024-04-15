إيرادات فيلم "عالماشي" تقترب من 8 ملايين جنيه في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم عالماشي للفنان علي ربيع على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك، إذ تم طرحه في دور العرض السينمائي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري.

وحقق الفيلم أمس السبت 13 أبريل مليونا و503 آلاف و179 جنيها، بعد تحقيقه في أيامه الأربعة الأولى: الجمعة 2 مليون و250 ألفا و795 جنيها، وبلغ إيراده يوم الخميس 2 مليون و134 ألفا و874 جنيها، بينما وصل إيراده أول أيام العيد مليونا و523 ألفا و278 جنيها، بعدما شهد يوم الثلاثاء تحقيقه 134 ألفا و121 جنيها.

ووصل إجمالي ما حققه فيلم عالماشي في 5 أيام 7 ملايين و456 ألفا و247 جنيها.

"عالماشي" تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، هدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف، أميرة العايدي، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، وريم رأفت.

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