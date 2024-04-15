شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صالح نجيب الريحانى عبد الفتاح القصرى بعدما صفعه جورج أبيض بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكري ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، وهو الفنان الذي قدم عنه حسن إمام عمر المؤرخ السينمائي حلقة من برنامج نجوم لها تاريخ، وهو البرنامج الذي أعاد ماسبيرو تقديمه من خلال قناة التلفزيون المصري علي اليوتيوب، حيث يحكي المؤرخ السينمائي أن عبد الفتاح القصري، ادخله والده مدرسة الفرير الفرنسية، ولكنه كان يكره التعليم وكان يقوم بالتزويغ من المدرسة وكذب على والده كذبة تتعلق بالمدرسة دفعت والده لإخراجه من المدرسة.

عمل القصري في محل والده بالصاغة وكان يمر على مسرح الكلوب المصري، وفرقة فوزي الجزايرلي، وأحب الفن وتمني أن يصبح فنان، وكان في سن الـ 12 ويتردد على شارع عماد الدين ويلتقي بالفنانين على القهوة إلى أن عمل معهم وكان يقدم مونلوج محمد عبد القدوس "اللي بحبه ده دلعه يجنن يضرب بيانه وضربه يجنن".

في تلك الأثناء قام جورج ابيض بالإعلان عن حاجته لفنانين، وقام بالتقدم وبالفعل حصل عبد الفتاح القصري علي دور ولكن الدور كان يتطلب منه أن يبكي وعندما طلب منه جورج ابيض ان يبكي رفض وقال أنه يريد أن يضحك الناس لكن جورج ابيض تعصب عليه وقاك بصفعه بالقلم، وهي القصة التي نشرتها مجلة المسرح.

قرأ نجيب الريحاني القصة في المجلة وطلب البحث عن هذا الممثل المغمور واسند له دور في فرقته حيث قدم دور معلم سماك في مسرحية الجنيه المصري المأخوذة عن مسرحية توباز والتي قدمها فؤاد المهندس في الستينات بعنوان السكرتير الفني .